La Intendencia de Colonia inaugurará el lunes 6 de abril, a las 18:00, la Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales “Manuel Lobo” de la zona oeste, que funcionará en Carmelo, en las instalaciones de los ex barracones de Montes del Plata.

La información fue confirmada por el director del Departamento de Desarrollo Humano de la Intendencia de Colonia, Ricardo Planchón, quien señaló que la propuesta comenzará a funcionar ese mismo día con el curso de Instalación Sanitaria.

Según se informó, la capacitación se dictará en dos turnos: uno matutino, desde las 8:00, y otro vespertino, a partir de las 18:00.

De acuerdo con lo expresado por Planchón, la iniciativa apunta a promover la formación en oficios que no se dictan en otras instituciones, con cursos de rápida salida y orientados a favorecer la inserción laboral.

La Escuela Taller ofrecerá cursos gratuitos y estará dirigida a personas de distintas edades interesadas en capacitarse en oficios.

En sus declaraciones, el jerarca agradeció el respaldo del intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, así como el trabajo de distintas dependencias de la Intendencia, del Municipio local, del equipo del Departamento de Desarrollo Humano y del plantel docente que participará en esta propuesta.