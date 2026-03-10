Por Miguel Guaraglia

El accidente de una camioneta que trasladaba a pacientes de Carmelo hacia Montevideo para realizarse estudios médicos abrió dos temas de interés público: la evolución de las personas lesionadas y la forma en que se manejó la información hacia las familias en las primeras horas. En esta entrevista de declaraciones, la directora del hospital Dra. Laura Irigoin reconstruye lo ocurrido, detalla la asistencia brindada y responde sobre el seguimiento posterior.

Pregunta. ¿Qué fue lo que ocurrió con el traslado de pacientes?

Respuesta. En la noche del viernes salió del hospital una combi contratada —perteneciente a una empresa particular, pero al servicio del centro— con 11 pacientes que iban al Hospital Maciel a realizarse una resonancia en forma ambulatoria. También viajaban dos acompañantes y el chofer. Es un traslado que se realiza habitualmente para evitar que los usuarios deban movilizarse por sus propios medios.

P. ¿Cuándo y dónde ocurrió el siniestro?

R. El despiste se produjo en la madrugada del sábado, sobre las 5.45 o 6, en ruta 1, a la altura de Rosario. La camioneta se salió de la ruta y chocó contra una columna ubicada en el borde.

P. ¿Cómo fue la primera respuesta en el lugar?

R. Las personas involucradas fueron asistidas allí mismo por equipos de emergencia móvil de SEMCO y de SAME 105. Luego, según la evaluación clínica de cada una, se resolvió su derivación a distintos centros de salud cercanos.

P. ¿A qué centros fueron trasladados los pasajeros?

R. Una persona fue derivada a CAMEC Rosario, cuatro al Hospital de Rosario y el resto al centro auxiliar de Nueva Helvecia, que eran quienes presentaban síntomas más leves. En Nueva Helvecia fueron atendidos, dados de alta y luego regresaron a Carmelo en ambulancia.

P. ¿Cuántos pacientes presentaron lesiones de mayor entidad?

R. Tres personas requirieron traslados especializados porque presentaban indicios de fracturas, que luego se confirmaron. Una recibió el alta a domicilio y dos fueron trasladadas al Hospital de Colonia, donde permanecen internadas.

P. ¿Esas personas están graves?

R. No presentan compromiso de vida. Se trata de fracturas vertebrales que exigen internación, observación estrecha y nuevos estudios, porque pueden derivar en complicaciones. Por ahora están estables, bajo control.

P. ¿Se conocen las causas del accidente?

R. Aún no se cuenta con una conclusión sobre las causas. Sí hubo intervención policial y de Policía Caminera, y el hecho deberá investigarse.

P. En las primeras horas hubo cuestionamientos de familiares por falta de información. ¿Qué respondió la dirección?

R. No existe un protocolo específico de comunicación con familiares para un episodio de estas características y , en una situación así, la prioridad es la asistencia. Cuando el hospital tomó conocimiento de lo ocurrido, los pacientes ya habían sido evaluados y distribuidos en distintos centros, por lo que el esfuerzo se concentró en coordinar traslados y resolver las necesidades asistenciales más urgentes.

P. ¿Por qué el hospital no informó antes a las familias sobre el destino de cada paciente?

R. Ninguna de las personas involucradas estaba inconsciente ni imposibilitada de comunicarse por sus propios medios, y que incluso es posible que algunos familiares se hubieran enterado antes que el propio hospital. Pudo haber llamados al centro en momentos en que todavía no se contaba con toda la información.

P. ¿El traslado era sanitario o de otra naturaleza?

No se trataba de un traslado sanitario en sentido estricto, sino de un servicio tercerizado que el hospital ofrece para facilitar el acceso de los pacientes a estudios fuera de la ciudad, evitando que tengan que costear el viaje por su cuenta.

P. ¿Qué seguimiento se hará ahora con las personas afectadas?

R. La dirección anunció que durante la semana se contactaría con todos los involucrados en el siniestro —pacientes y acompañantes— para conocer su evolución y detectar posibles complicaciones que no hayan sido evidentes en la primera evaluación.