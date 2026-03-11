PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Funcionarios de la Aduana Móvil Regional Oeste y de la Administración de Aduana de Carmelo realizaron un operativo en una tienda local, donde incautaron 332 prendas de vestir y 57 pares de calzado, en un procedimiento cuyo monto fue valuado en más de 260.000 pesos uruguayos.

La inspección se enmarcó en los controles que la Dirección Nacional de Aduanas lleva adelante para detectar posibles irregularidades en la comercialización de mercadería. Como resultado del procedimiento, la totalidad de los artículos observados quedó bajo incautación.

Por la cantidad de productos decomisados y el valor económico estimado, el operativo se convirtió en una de las actuaciones recientes de mayor entidad en la zona. Las actuaciones continuarán ahora en la órbita administrativa correspondiente.

