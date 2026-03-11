PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Intendencia de Colonia, a través del Departamento de Hacienda y Administración, comunicó que ya se encuentra habilitado el trámite para gestionar la Declaración Jurada de Exoneración de hasta 50 hectáreas Coneat de la Contribución Inmobiliaria Rural, correspondiente al ejercicio 2026, en el marco del artículo 681 de la Ley 19.355.

Según se informó, el formulario puede completarse e imprimirse desde el portal oficial de la comuna, ingresando a www.colonia.gub.uy y accediendo a la sección “Trámites y Servicios”, donde figura el ítem “Exoneración Rural 50 Hás. Coneat”. Una vez completado, el documento debe ser impreso y presentado en una oficina de la Intendencia.

La administración departamental recordó además que es imprescindible realizar una fotocopia del formulario, de modo que la documentación quede presentada en dos vías, con idéntica información en el original y en la copia.

Para quienes no cuenten con acceso a internet, también está prevista la entrega de un juego de formularios en cualquiera de las oficinas administrativas del departamento.

El plazo para la presentación de la documentación vence el jueves 30 de abril, por lo que la Intendencia exhortó a los contribuyentes comprendidos en este beneficio a realizar el trámite dentro del período establecido.