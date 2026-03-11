El diputado Mario Colman (PN) reclamó la adopción de medidas concretas para atender la situación de los productores afectados por la sequía, en un comunicado difundido este 11 de marzo en Colonia. El texto parte de una definición clara: la emergencia agropecuaria, sostiene, no debería quedar limitada a una declaración formal, sino traducirse en respuestas operativas.

El planteo se concentra en dos frentes. Por un lado, solicita al Banco Central del Uruguay que los productores que necesiten refinanciar deudas, por primera o segunda vez, no sufran una rebaja en su calificación crediticia. Según expresa el comunicado, esa penalización puede agravar aún más la situación financiera de quienes ya están condicionados por la falta de lluvias.

Por otro, informa que también fue trasladada al Banco República, en diálogo con su director Martín Fernández, la necesidad de extender los plazos de las obligaciones crediticias para productores de las zonas afectadas. En ese punto, el mensaje pone el foco en la continuidad del ciclo productivo y en la cadena de pagos del interior.

El comunicado presenta, además, una valoración favorable de herramientas ya existentes, como el crédito SIGA del BROU y los microcréditos, a los que define como instrumentos financieros “posibles, ágiles y eficaces”. En conjunto, el texto construye un reclamo con eje financiero: más que anunciar nuevas líneas de acción, insiste en flexibilizar condiciones de acceso y repago para amortiguar el impacto de la sequía.

La declaración, en suma, posiciona la discusión en torno a cómo responder a la emergencia con medidas bancarias y crediticias concretas.