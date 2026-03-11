PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Congreso de Intendentes y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto dieron un paso político hacia una nueva edición de Uruguay Impulsa, el programa también conocido como Jornales Solidarios. El comunicado transmite tres mensajes centrales: hay acuerdo entre los intendentes, existe disposición del gobierno nacional para retomarlo y se busca que esté operativo en otoño. Pero, al mismo tiempo, deja abiertas casi todas las definiciones sustantivas.

Lo que sí queda claro es la valoración política del instrumento. Nicolás Olivera lo presenta como una política pública legitimada por la experiencia y apoyada “por unanimidad” en el Congreso de Intendentes. El empleo aparece otra vez como argumento ordenador: no solo como ingreso transitorio, sino como forma de producir “valor público” en los departamentos. El texto sugiere, además, que el programa funciona como uno de los primeros puntos de entendimiento entre el nuevo escenario gubernamental y los gobiernos departamentales.

Sin embargo, lo más relevante del comunicado está también en sus vacíos. No se informa cuántos cupos habrá, cuánto durará la nueva edición, qué monto aportará cada nivel de gobierno ni qué cambios concretos se introducirán respecto de experiencias anteriores. Se menciona que el mecanismo de distribución ya existe y que podría ajustarse, pero no se dice con qué criterio ni para corregir qué desigualdades.

También queda en suspenso el aspecto decisivo: la disponibilidad presupuestal. El propio texto admite que falta una conversación entre la OPP y el Ministerio de Economía y que será necesario un proyecto de ley. Es decir, hay voluntad política, pero todavía no hay arquitectura cerrada.

En ese marco, el comunicado opera menos como anuncio que como señal. Ordena expectativas, muestra sintonía institucional y prepara el terreno. Pero la verdadera dimensión de Uruguay Impulsa seguirá dependiendo de aquello que el texto todavía no puede confirmar: recursos, alcance y tiempos concretos.