PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Un control policial realizado en la madrugada de este miércoles en Carmelo terminó con la detención de un joven de 19 años y la incautación de casi un kilo de marihuana, además de plantas en estado natural.

El procedimiento se desarrolló en la intersección de Irastorza y avenida Paraguay, cuando efectivos que patrullaban la zona advirtieron el desplazamiento de una motocicleta que transportaba dos bultos de gran tamaño. Esa circunstancia motivó la intervención de los funcionarios, que resolvieron detener la marcha del vehículo para identificar a su conductor.

Según la información primaria del operativo, el motociclista resultó ser un hombre de 19 años. Durante la inspección de las bolsas que llevaba consigo, la Policía constató la presencia de estupefacientes: 980 gramos de marihuana, en cogollos, y varias plantas de marihuana en estado natural.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

A partir de ese hallazgo, el joven fue detenido en el lugar y quedó a disposición de la Fiscalía Letrada de Carmelo, que ahora deberá conducir las actuaciones para determinar el alcance del caso y eventuales responsabilidades.