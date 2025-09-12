La iniciativa fue presentada para que la pista sirviera como epicentro del evento durante dos semanas. Sin embargo, la propuesta no prosperó. Los concejales expresaron su voluntad de apoyar la celebración, aunque insistieron en trasladarla al escenario habitual: el ex Teatro de Verano.

“No estamos en contra de la fiesta, sino del lugar propuesto”

Consultado por Carmelo Portal, el concejal Brian Brajús, representante del Frente Amplio, explicó que el debate no giró en torno a la pertinencia de la Fiesta de la Uva, sino al uso del espacio deportivo en cuestión.

“En realidad no es el tema de la fiesta lo que se discutió. Lo que pasó fue que se solicitó usar la pista Marcelo Bianchi durante dos semanas. Pero justo estamos iniciando una inversión significativa para su remodelación”, afirmó Brajús.

Detalló que las obras abarcan desde la pista de carreras y los cordones hasta los sectores de salto largo, el arbolado, el tejido perimetral y la cartelería. “Es una intervención fuerte. Y si colocamos allí escenarios móviles, ferias y puestos de comida, inevitablemente se afectará lo que se está construyendo”, añadió.

A la preocupación por el estado de las obras se sumó un segundo argumento: el carácter público de la pista. “Solicitar que quede bajo la órbita de la fiesta por dos semanas nos pareció excesivo. Es un espacio que usa toda la comunidad para correr, caminar, entrenar”, expresó el edil.

La propuesta del Concejo, sostuvo Brajús, es mantener la fiesta en el ex Teatro de Verano, “un lugar que ya ha sido sede del evento y donde se puede coordinar con la Dirección de Tránsito para garantizar la logística”.

“Los argumentos de los concejales son válidos”, admitió el alcalde

El alcalde Luis Pablo Parodi fue el único que votó a favor de utilizar la pista Marcelo Bianchi. No obstante, reconoció la legitimidad de los argumentos presentados por el resto del cuerpo.

“Voté a favor, pero los cuatro concejales me manifestaron su postura y es válida. Se está recuperando toda la pista, se arreglaron los saltaderos, los baños. La inversión del municipio ha sido considerable”, indicó Parodi a nuestro medio.

El Alcalde recordó que el Teatro de Verano ya cuenta con infraestructura adecuada, como energía eléctrica y estacionamiento, para acoger una fiesta de esta magnitud. “Es un evento importante para la ciudad, pero puede realizarse perfectamente allí, como se hacía antes”, apuntó.

Según Parodi, se convocará una reunión con los organizadores para coordinar las condiciones del traslado. “Se pueden poner vallas, sombra, todo lo que se necesite. Pero hay que cuidar lo que se está haciendo en la pista”, concluyó.

Mientras el Concejo aboga por preservar un espacio deportivo en plena recuperación, los organizadores deberán considerar alternativas viables que no comprometan las obras ni el uso ciudadano del espacio público.

La negociación sigue abierta, con el compromiso de todas las partes de encontrar una solución que permita celebrar la tradición sin afectar el patrimonio común.