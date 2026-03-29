El Ministerio de Turismo lanzó una nueva línea de financiamiento para emprendimientos turísticos con foco en turismo náutico e incluyó al departamento de Colonia entre los territorios alcanzados por la convocatoria. El instrumento, presentado en el marco del programa MINTUR-BID, apunta a emprendedores, microempresas y pequeñas empresas, con el objetivo de ampliar la oferta, agregar valor a propuestas existentes y promover empleo en el corto y mediano plazo.

Para Colonia, el anuncio tiene una relevancia particular. El departamento cuenta con una relación histórica y geográfica directa con el río, con puertos, marinas, costas, circuitos recreativos y una tradición vinculada a la navegación que, en los hechos, ya forma parte de su identidad turística. En ese contexto, el fondo aparece como una herramienta para fortalecer propuestas privadas o mixtas que conecten alojamiento, gastronomía, recreación, transporte y experiencias náuticas.

Pero el comunicado oficial también muestra sus límites. Dice que habrá apoyo económico no reembolsable y acompañamiento técnico, y que se priorizarán iniciativas innovadoras, inclusivas y asociativas. Sin embargo, no detalla cuántos proyectos podrán resultar beneficiados en Colonia ni cómo se distribuirán territorialmente los recursos. Tampoco menciona inversiones en infraestructura, un punto central si se piensa en el desarrollo del turismo náutico más allá de emprendimientos puntuales.

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Esa omisión no es menor. En un departamento extenso y diverso como Colonia, el efecto del fondo probablemente no será uniforme. Puede tener más impacto en zonas con base turística previa, operadores activos y capacidad de formular proyectos sólidos, que en localidades donde esas condiciones todavía son débiles.

La convocatoria, entonces, representa una señal favorable y una oportunidad concreta. Pero por ahora expresa más una apuesta de estímulo que una transformación estructural del turismo departamental. El verdadero alcance de la medida dependerá menos del anuncio y más de los proyectos que logren presentarse, ser aprobados y sostenerse en el tiempo.