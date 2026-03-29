El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) puso en marcha este viernes la primera instancia de la Mesa General de Cooperativismo en Diálogo, un ámbito de intercambio creado para avanzar en la modernización y fortalecimiento del sistema cooperativo de vivienda. La actividad contó con la participación del subsecretario Christian Di Candia y del director nacional de Vivienda, Milton Machado.

Según informó la cartera, la jornada se enmarca en un proceso de trabajo que se viene desarrollando desde hace más de un año con federaciones, institutos de asistencia técnica y otros integrantes del sistema. El objetivo, indicó el ministerio, es generar acuerdos y revisar aspectos centrales del funcionamiento cooperativo en un contexto de cambios sociales y culturales.

El trabajo fue organizado en cinco mesas temáticas, con ejes vinculados a normativa, legislación y reglamentación, gestión, temas específicos y el rol de los IATs. Desde el MVOT se señaló que algunos puntos ya presentan avances concretos, mientras otros continuarán en discusión en próximas instancias.

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La apertura de este espacio tiene una lectura que trasciende Montevideo. En el interior, donde el cooperativismo ha sido una herramienta decisiva para el acceso a la vivienda, las dificultades de gestión, los tiempos administrativos y la necesidad de adaptar procedimientos suelen sentirse con más intensidad. Por eso, cualquier revisión del sistema no sólo implica ajustes técnicos o normativos, sino también la posibilidad de mejorar respuestas para ciudades y localidades donde las opciones habitacionales son más acotadas.

El desafío, en ese marco, será que la agenda de cambios preserve el carácter solidario del modelo y, al mismo tiempo, ofrezca mayor agilidad, transparencia y acceso real para las cooperativas de todo el país.