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La Intendencia de Colonia resolvió que todos los cursos de la Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales “Manuel Lobo” del departamento sean inclusivos. Así lo informó Ricardo Planchón, director del Departamento de Desarrollo Humano, al comunicar una serie de medidas orientadas a garantizar el acceso a la capacitación en igualdad de condiciones.

En ese marco, la comuna confirmó la contratación de un intérprete en lengua de señas para acompañar a alumnos con dificultades auditivas de la zona oeste que comenzarán el curso de Instalador Sanitario el lunes 6 de abril en Carmelo.

Según se informó, la decisión busca asegurar que los estudiantes puedan realizar la formación sin barreras y en condiciones de igualdad.

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Planchón indicó además que también hubo consultas de padres de adolescentes y jóvenes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) interesados en sumarse a los cursos. En ese sentido, señaló que en Colonia del Sacramento ya se viene trabajando en experiencias de inclusión, con docentes que integran a estos jóvenes a las propuestas formativas.

De acuerdo a lo expresado por el jerarca, en la mayoría de los casos esos procesos han tenido resultados favorables, con estudiantes que logran avanzar y desarrollarse en sus trayectorias de aprendizaje.

La resolución, añadió, apunta a extender esa política a toda la Escuela Taller y fortalecer el acceso a la formación en oficios en todo el departamento.