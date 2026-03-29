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Por Lic. Elio García Clavijo

La comunicación del Municipio de Carmelo tiene presencia regular. Las sesiones se realizan dos veces al mes, el orden del día se publica en Facebook y distintas informaciones se envían por WhatsApp desde una cuenta titulada: Medios de Prensa – Municipio de Carmelo.

Hay, por lo tanto, una estructura activa de difusión y una búsqueda de cercanía con los vecinos.

Pero el punto central no está sólo en la frecuencia, sino en el modo en que se comunica. La dinámica descripta muestra una institución que informa que estuvo, que se reunió, que sesionó, que mantuvo agenda. Sin embargo, en muchos casos no avanza sobre una dimensión más profunda: explicar qué se habló, qué se resolvió, qué relevancia tiene cada encuentro y cómo impacta eso en la comunidad.

Mucha visibilidad, poca explicación

Buena parte de la comunicación institucional se apoya en fotos, videos, música de fondo, una breve introducción y títulos generales. Se presenta quién se reunió con quién y se señala, de manera amplia, el tema abordado. Pero no suele trabajarse el contenido de esas reuniones.

Ese esquema logra visibilidad. Muestra movimiento, actividad, presencia. El vecino puede advertir que hay gestión en marcha. Pero entre ver que algo ocurrió y entender qué significa hay una diferencia importante. La comunicación pública no sólo debe registrar hechos institucionales: también tiene que volverlos comprensibles.

La agenda no alcanza

Publicar el orden del día de una sesión aporta una referencia valiosa sobre la actividad institucional. Ordena, anticipa y da una señal de apertura. Pero si después no hay desarrollo sobre lo tratado, lo debatido o lo aprobado, la comunicación queda en un nivel preliminar.

La agenda es importante, pero no sustituye la explicación. Informar no consiste sólo en anunciar reuniones o enumerar temas. También implica traducir decisiones, contextualizar debates y ofrecer elementos para que la ciudadanía pueda seguir el hilo de la gestión.

Del registro al sentido público

La descripción permite ver una comunicación orientada sobre todo al registro de actividades. El municipio muestra lo que hace, pero no siempre profundiza en el sentido de lo que hace. Allí aparece una de las tensiones más claras de la comunicación pública local: la diferencia entre difundir actos institucionales y construir información pública.

La primera lógica privilegia la escena. La segunda pone el foco en la comprensión.

Y ese punto es clave si se toma la mirada del experto catalán en comunicación de municipios, Toni Puig, quien entiende la comunicación municipal como una propuesta de valor cívico.

Bajo esa perspectiva, la comunicación no es un agregado, una campaña ocasional ni una herramienta de propaganda. Es una forma de construir vínculo con el ciudadano, reconocerlo como protagonista e incorporarlo a una conversación pública más clara y más útil.

El ciudadano no como espectador

Cuando predominan las imágenes y los anuncios breves, el vecino queda muchas veces en el lugar de espectador. Ve reuniones, identifica funcionarios, reconoce temas generales. Pero no siempre accede a una explicación suficiente sobre lo que está en juego.

Ahí está uno de los principales desafíos. La comunicación pública no debería limitarse a mostrar gestión, sino ayudar a entenderla. No debería quedarse en la circulación rápida de contenidos, sino ofrecer contexto, desarrollo y sentido.

Cercanía e institucionalidad

El uso de WhatsApp también aporta un dato de época. Es un canal veloz, directo y cercano. Permite llegar de manera rápida a muchos vecinos. Pero al funcionar más como una herramienta de propaganda, deja ver una cierta informalidad en la voz institucional.

No se trata de cuestionar la herramienta, sino de observar que en la comunicación pública la forma también comunica. La ciudadanía no sólo recibe un mensaje: también percibe desde dónde se lo envían, con qué grado de institucionalidad y bajo qué tipo de organización.

Una comunicación activa, con margen para profundizar

Lo que aparece en esta experiencia no es ausencia de comunicación. Hay frecuencia, producción y canales de difusión. El municipio está presente. La cuestión es otra: esa presencia todavía parece más orientada a mostrar actividad que a desarrollar contenido público de manera sostenida.

Por eso, el análisis no lleva necesariamente a una mirada crítica, sino a una conclusión más precisa: el municipio comunica, pero comunica sobre todo su agenda.

El desafío pasa por avanzar desde esa visibilidad hacia una comunicación con mayor espesor explicativo, capaz de poner al ciudadano en el centro y no sólo frente a la escena institucional.

Porque una administración cercana no es sólo la que aparece. También es la que explica.