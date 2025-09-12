La Comisión de Fomento de la Escuela N.º 6 presentó su renuncia ante las autoridades educativas, argumentando una serie de dificultades en el relacionamiento con la dirección del centro y en el funcionamiento institucional.

En un comunicado dirigido a la comunidad educativa, los integrantes del grupo explicaron que la decisión responde a “un proceso largo intentando enmendar errores, ya fueran por desconocimiento o equivocación”, y a la imposibilidad de avanzar en su tarea debido a lo que calificaron como falta de garantías y de comunicación.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Según el texto, bajo supervisión de Inspección e Inspección Departamental se constataron irregularidades administrativas y contables que dificultaron la gestión. Los exintegrantes señalaron que, en más de una oportunidad, se les intentó trasladar responsabilidades que —afirmaron— correspondían a la Maestra Directora, quien tomaba decisiones sin informar previamente.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El grupo sostuvo que esta situación generó un clima adverso, afectando tanto el plano emocional como el colectivo, y derivó en relatos que, según indicaron, resultaron dañinos para los padres y niños de la comunidad educativa.

Los exmiembros de la comisión aseguraron estar dispuestos a explicar en detalle lo sucedido y a asumir sus propias responsabilidades, aunque aclararon que no las que corresponden a las decisiones de la Dirección. En el comunicado remarcaron que, en reiteradas asambleas, la Maestra Directora no asumió responsabilidades, mostrando —según su versión— una constante negativa.

Finalmente, rechazaron la idea de que su renuncia implique desinterés por los estudiantes. “Es una afirmación dolorosa e injusta”, expresaron, subrayando que su labor fue siempre de carácter honorario.

La carta llegó a nuestra redacción con la firma de seis padres integrantes de la Ex Comisión de Fomento.