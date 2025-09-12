PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Intendencia de Colonia destacó y felicitó a los productores y cabañeros del departamento que obtuvieron importantes premios en la Expo Prado 2025, consolidando una vez más el prestigio de la producción local en el ámbito nacional.

Según informó la comuna, fueron varios los cabañeros colonienses que recibieron primeros premios y menciones en la tradicional exposición ganadera, lo que representa un reconocimiento al esfuerzo sostenido y a la dedicación con la que trabajan.

“Estos logros reflejan la calidad de nuestra gente, el trabajo constante y la apuesta a la evolución permanente”, señaló la Intendencia en su comunicado, subrayando que los resultados obtenidos constituyen un motivo de orgullo para todo el departamento.

El reconocimiento se enmarca en la relevancia que la producción agropecuaria tiene para Colonia, donde la excelencia de los productores locales continúa posicionando al departamento en el mapa de la ganadería de elite del país.