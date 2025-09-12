Este viernes, el Hotel Nirvana de Nueva Helvecia albergó la Feria EcoLáctea, un encuentro que reunió a productores, emprendedores, autoridades locales, estudiantes y representantes de los sectores lácteo y turístico, con el objetivo de promover la sostenibilidad y la innovación en la cadena de valor láctea.

La actividad fue organizada por la Embajada de Estados Unidos en Uruguay y contó con la participación de la Intendencia de Colonia, representada por el director de Turismo, Martín Álvarez, y el director de la Unidad Pymes, Walter Godoy.

Durante la jornada se desarrollaron charlas técnicas sobre sostenibilidad, calidad e innovación, además de presentaciones de casos de estudio y un espacio de networking que fomentó la generación de nuevos emprendimientos vinculados a la producción láctea y al turismo gastronómico sustentable.

El evento puso en relieve la identidad regional de Colonia y reforzó la proyección del departamento como un territorio turístico y productivo de referencia.