La Comisión Interdepartamental de Género del Congreso de Intendentes se reunió este viernes 12 de setiembre para avanzar en su agenda de trabajo y definir acciones de capacitación junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).

La sesión comenzó con la lectura y aprobación de actas anteriores, además de la ratificación de la segunda vicepresidenta. En este marco, se confirmó en el cargo a la representante de la Intendencia de Rivera, Karina Navarro.

Posteriormente, la comisión recibió a las representantes del INDDHH y la Defensoría del Pueblo, Carmen Rodríguez y Rosana Medina. Con ellas se acordó implementar, a partir del segundo semestre de 2026, instancias de formación dirigidas a funcionarios de los gobiernos departamentales sobre violencia institucional de género en el ámbito estatal. El objetivo de estas capacitaciones será fortalecer las capacidades del funcionariado en esta materia.

El encuentro contó además con la presencia del presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera, quien valoró el trabajo desarrollado por la comisión en los territorios y expresó su apoyo a las iniciativas en curso.

Finalmente, se resolvió dar difusión a las actividades previstas en el marco del Mes de la Diversidad, que se celebra en setiembre, y a las conmemoraciones del Día de las Mujeres Rurales y del Día de las Mujeres Mayores, que tendrán lugar en octubre.