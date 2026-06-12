La Dirección de Turismo de la Intendencia de Colonia informó sobre la convocatoria Activa Turismo, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Turismo y la Agencia Nacional de Desarrollo, orientada a fortalecer la competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas vinculadas al sector turístico.

El programa busca apoyar a empresas del rubro mediante tres componentes: asistencia técnica especializada, acceso a crédito dirigido y apoyo económico no reembolsable. La asistencia técnica apunta a mejorar la propuesta de valor de las empresas y a elaborar planes de implementación. El crédito dirigido procura mejorar las condiciones de acceso al financiamiento, mientras que el apoyo no reembolsable podrá cubrir hasta el 70% del plan presentado, con un máximo de 600.000 pesos por proyecto.

La convocatoria está dirigida a empresas turísticas con al menos 18 meses de actividad, registradas como operadores turísticos ante el Ministerio de Turismo y al día con DGI y BPS. También deberán participar en las instancias de seguimiento y evaluación previstas por el programa.

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De acuerdo con la información oficial, las postulaciones para el apoyo económico no reembolsable estarán abiertas entre el 31 de agosto y el 13 de noviembre de 2026. En el caso del programa de crédito dirigido, las solicitudes se reciben desde el 25 de mayo de 2026, sujetas a la disponibilidad de fondos de ANDE.

Desde la Dirección de Turismo de la Intendencia de Colonia se convocó a los operadores interesados a informarse sobre esta herramienta, que apunta a mejorar productos, servicios y experiencias turísticas.