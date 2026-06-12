Las dos últimas palmeras que quedaban en la Plaza de los Fundadores de Nueva Helvecia fueron retiradas este viernes 12, luego de que los tratamientos aplicados contra el Picudo Rojo no lograran frenar el avance de la plaga.

La presencia del insecto, cuyo nombre científico es Rhynchophorus ferrugineus, había sido detectada el 25 de abril de 2025. Desde entonces se realizaron intervenciones coordinadas por el CECOED y el área de Paseos Públicos de la Intendencia de Colonia, con el objetivo de preservar los ejemplares afectados.

Según informó Semanario Helvecia, el alcalde de Nueva Helvecia, Marcelo Alonso, explicó que se aplicaron dos procedimientos: primero un tratamiento preventivo mediante inyecciones con productos específicos y luego otro basado en esporas. Ninguno consiguió revertir el deterioro de las palmeras.

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En diciembre pasado ya se había trabajado sobre 19 ejemplares ubicados en la Plaza de los Fundadores y en el Parque El Retiro, como parte de la respuesta ante la crisis fitosanitaria. El tratamiento previsto incluía varias aplicaciones, espaciadas entre 30 y 40 días.

El retiro de las palmeras cierra una etapa visible del problema y deja planteado el desafío sobre el manejo del arbolado urbano frente a una plaga que también afecta otros puntos del departamento.