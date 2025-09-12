El viernes, en medio del bullicio de la Expo Prado, el stand de Colonia se volvió por un rato un rincón detenido en el tiempo. Entre manteles bordados, vajillas antiguas y el aroma de té servido con ceremonia, se lanzó la undécima edición del Concurso Nacional de Mesas de Té, que tendrá lugar el 18 de octubre en la Casa Evans de Conchillas.

No es un concurso cualquiera: nació en 2013 de la mano de tres mujeres que quisieron rescatar las raíces británicas de su pueblo. Desde entonces, la cita se convirtió en un ritual que trasciende lo estético y se afirma como una marca identitaria de Conchillas. Montes del Plata acompaña la iniciativa desde el inicio, hoy como sponsor principal, junto a la Intendencia de Colonia y el Ministerio de Turismo.

Una tradición que crece

En el lanzamiento hablaron organizadoras, jurados y autoridades. Daniela Hernández —una de las responsables actuales del evento— recordó que en 2022 su equipo tomó la posta y logró reunir a 800 personas: “Conchillas está muy contento de recibir a tanta gente”, dijo, y anunció que este año se sumarán música galesa, música celta, recorridos guiados y feria de emprendedores.

Las palabras del jurado intercalaron rigor técnico y sensibilidad. “Ver cómo esta tradición se celebra aquí, con tanto cariño y dedicación, es conmovedor”, expresó Mónica Devoto, sommelier de té. Luciana Andión, especialista en protocolo, invitó a detenerse en cada vajilla y cada historia. El jurado se completa con profesionales del Instituto Crandon y de la Escuela de Hotelería y Gastronomía de Colonia.

En el stand se exhibió además la mesa ganadora de la edición anterior, como un anticipo de lo que vendrá.

El té como espejo cultural

El embajador británico, Malcolm Green, habló de la costumbre del té como un acto cultural que une comunidades y refleja raíces compartidas. Carolina Moreira, de Montes del Plata, subrayó el “orgullo comunitario” que despierta la iniciativa y la definió como “una marca con impacto turístico a nivel nacional e internacional”. Recordó que el concurso creció de 12 a 36 mesas, convirtiéndose en un imán para visitantes y en motor de identidad local.

El director nacional de Turismo, Cristian Pos, trajo el saludo de la ministra Ana Caram y destacó el papel de las mujeres en la organización: “No solo conservan el patrimonio local, sino que lideran y marcan la cancha”, afirmó, con humor y cercanía.

Una cita con la identidad

El Concurso Nacional de Mesas de Té está declarado de interés departamental y turístico. Este año, los cupos de participación ya están completos, pero el público podrá disfrutar de la jornada desde las 15:30 en la Casa Evans. La premiación será entre las 17:30 y las 18:00, y el cierre incluirá espectáculo y degustación.

Conchillas, ese pueblo nacido de la piedra y la memoria británica, vuelve a poner en escena su costumbre más refinada y, a la vez, más popular: el té compartido como puente entre pasado y presente.