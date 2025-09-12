El próximo jueves 19 de setiembre se realizará en Colonia una actividad abierta dedicada al análisis del Presupuesto Nacional. El encuentro tendrá lugar a las 19:00 horas en el Club Barrio Sur, ubicado en 18 de Julio 267.
La instancia contará con la participación del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, el senador Daniel Borbonet y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Verde.
Según se informó, la propuesta busca generar un espacio de intercambio sobre los lineamientos presupuestales, con el objetivo de acercar información y promover el debate en torno a las políticas públicas y su financiamiento.
La actividad forma parte de una serie de encuentros que el Frente Amplio desarrolla en distintos puntos del país en el marco de la discusión nacional sobre el presupuesto.
