El próximo jueves 19 de setiembre se realizará en Colonia una actividad abierta dedicada al análisis del Presupuesto Nacional. El encuentro tendrá lugar a las 19:00 horas en el Club Barrio Sur, ubicado en 18 de Julio 267.

La instancia contará con la participación del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, el senador Daniel Borbonet y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Verde.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Según se informó, la propuesta busca generar un espacio de intercambio sobre los lineamientos presupuestales, con el objetivo de acercar información y promover el debate en torno a las políticas públicas y su financiamiento.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La actividad forma parte de una serie de encuentros que el Frente Amplio desarrolla en distintos puntos del país en el marco de la discusión nacional sobre el presupuesto.