El grupo de teatro de la Casa de la Cultura de Carmelo presentó su nueva obra en una sala colmada de público. La Dirección de Cultura de la Intendencia de Colonia destacó el trabajo del elenco y de su director, Leo Fernández.

El grupo de teatro de la Casa de la Cultura de Carmelo volvió a encender las luces del escenario con la presentación de Pacientes en espera, una obra que emocionó y entretuvo a un Teatro Uamá repleto. El evento, que tuvo lugar este fin de semana, reafirmó la vigencia del teatro local como espacio de encuentro, identidad y expresión colectiva.

La propuesta escénica fue dirigida por Leo Fernández, referente cultural de la ciudad, quien una vez más apostó por un montaje que conjuga compromiso actoral y cercanía con el público. La Dirección de Cultura de la Intendencia de Colonia celebró el acontecimiento, destacando la calidad artística del grupo y el entusiasmo con que fue recibido por la comunidad.

“Queremos felicitar al elenco, a su director y a todo el equipo por esta puesta en escena que llena de orgullo al departamento”, expresó la Dirección en un mensaje institucional.

La velada teatral fue un verdadero acontecimiento cultural para Carmelo, donde vecinos, familias y amantes del arte se dieron cita para disfrutar de una noche diferente. La obra, que aborda con humor y sensibilidad las emociones humanas en contextos de espera, logró una conexión inmediata con el público, que respondió con ovaciones.

Con Pacientes en espera, el teatro carmelitano demuestra su fuerza y vitalidad, y confirma el valor de los espacios culturales comunitarios como semillero de talento y motor de vida social. La Casa de la Cultura, epicentro de esta iniciativa, continúa consolidándose como referente en la formación y difusión de las artes escénicas en la región.