El miércoles 3 de septiembre se realizará la apertura oficial de una nueva edición del Mes de la Diversidad en Colonia del Sacramento. Con más de 15 años de historia a nivel nacional, la agenda local incluye actividades organizadas en conjunto con el Consejo de Diversidad y el colectivo Colonia Diversa.

El Bastión del Carmen será escenario, este miércoles a las 19 horas, de la apertura del Mes de la Diversidad en Colonia, un evento que dará inicio a una nutrida agenda de actividades culturales, artísticas y reivindicativas que se extenderán durante todo el mes. La ceremonia contará con la presencia de autoridades nacionales y departamentales, además de referentes de organizaciones sociales y del ámbito empresarial.

La conducción estará a cargo de la reconocida drag Mariza Regia, mientras que DJ Manditaok abrirá la jornada con una intervención musical. Como ya es tradición, la apertura combinará expresión artística y contenido político, en un formato que busca celebrar la diversidad y a la vez generar conciencia.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Durante el acto, el colectivo Colonia Diversa presentará oficialmente su novena Marcha de la Diversidad, que este año llevará como consigna “Presupuesto, orgullo y equidad” y se realizará el 20 de septiembre. También se anunciará el Colonia Pride, un evento conjunto con la Intendencia y la Asociación Turística del Departamento de Colonia (ATDC), que se desarrollará entre el 19 y el 21 del mismo mes.

En el foyer del teatro se inaugurará una exposición de fotografías y afiches que recorre la historia de las ocho ediciones anteriores de la marcha. Además, la Verbena Feria Cultural acompañará la jornada con una muestra abierta en el patio del Bastión.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El cierre estará a cargo de la banda local Espirales, y habrá brindis y lunch ofrecido por la Asociación Turística y el Instituto de Hotelería. La actividad tiene una duración prevista de dos horas.

Desde 2018, el Mes de la Diversidad en Colonia se organiza de forma colectiva a través del Consejo de Diversidad, un espacio de coordinación que reúne a instituciones públicas, empresas privadas, organizaciones sociales y referentes de la comunidad LGBTQ+. La propuesta busca ampliar los márgenes de inclusión, visibilidad y respeto, fortaleciendo el compromiso del departamento con los derechos humanos y la equidad.