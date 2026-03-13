En la tarde de ayer informábamos extra oficialmente que el profesor José Luis González podía pasar en comisión a desempeñar funciones en el Municipio de Carmelo.

En la tarde de hoy se conoció oficialmente que CODICEN no dio trámite a la solicitud, argumentando que ya se habían excedido los cupos para pases en comisión, ante ésta resolución el profesor González sigue en el ámbito de secundaria.

La intención en desempeñar funciones en el Municipio de Carmelo se debía a acompañar la gestión del actual alcalde.