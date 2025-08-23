PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Jefatura de Policía informó este sábado que se logró dar con el paradero de Sol Martínez, quien se encontraba ausente desde hace algunos días. Según señalaron las autoridades, la joven fue localizada y se encuentra en buen estado de salud.

“Queremos agradecer enormemente la difusión y la colaboración de todos ustedes”, expresaron desde la Policía a través de un comunicado oficial.

La búsqueda había generado gran preocupación en la comunidad, que se volcó a las redes sociales y medios de comunicación para aportar información que contribuyera a su localización. Finalmente, el trabajo coordinado permitió un cierre positivo para el caso.

