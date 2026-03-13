La Comisión de Ambiente de la Junta Departamental de Colonia puso el foco sobre un asunto poco visible, pero de fuerte interés público: la gestión de residuos en torno a los cementerios. El planteo incluye dos pedidos concretos al Ejecutivo departamental y, por su intermedio, al Municipio de Conchillas: limpiar un predio lindero al cementerio de esa localidad y colocar cartelería que prohíba arrojar residuos. A la vez, la comisión solicitó información sobre el destino final de los ataúdes tras las exhumaciones y sobre otros desechos generados en las necrópolis del departamento.

El tema excede el problema puntual de un terreno sucio. La disposición de residuos en un cementerio involucra higiene pública, control administrativo y trazabilidad de materiales que, según su tipo, pueden requerir tratamientos específicos. Por eso, más que un asunto menor de mantenimiento, se trata de una cuestión vinculada a la gestión sanitaria y ambiental.

La Ordenanza de Cementerios de Colonia establece que todos los cementerios públicos del departamento están bajo dependencia de la Intendencia y que, fuera de la primera sección judicial, su control y vigilancia quedan a cargo de los municipios o de las oficinas administrativas correspondientes. La misma norma dispone registros de inhumaciones, exhumaciones, reducciones y cambios de ubicación de restos, y fija que el destino final de cadáveres o restos óseos —salvo los posteriores a una cremación— debe ser únicamente un cementerio autorizado por el gobierno departamental. También prevé que, cuando vencen determinados plazos sin gestión de los interesados, los restos sean llevados al osario común.

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La misma ordenanza ofrece otra pista relevante: cuando se retiran de nichos, panteones o fosas puertas, placas, manijas de ataúdes, cruces u otros elementos, es la Intendencia la que determina su destino, y su retiro del cementerio está prohibido sin autorización. Ese punto muestra que el manejo de objetos provenientes de exhumaciones no queda librado a decisiones informales, sino que debe estar bajo control de la administración. Sin embargo, en la documentación oficial consultada no aparece detallado, al menos de forma pública y específica, cuál es el procedimiento final para los ataúdes retirados luego de una exhumación en el departamento de Colonia. Precisamente sobre ese vacío de información apunta el requerimiento de la comisión.

A nivel nacional, la normativa uruguaya sobre residuos sanitarios establece criterios estrictos para la clasificación, almacenamiento y tratamiento de residuos que puedan implicar riesgo para la salud o el ambiente. El Decreto 586/009 incluye entre los residuos sanitarios especiales piezas anatómicas, patológicas y quirúrgicas, y exige que los residuos contaminados no queden expuestos en la vía pública ni al libre acceso de terceros, además de prever almacenamiento diferenciado y tratamiento bajo condiciones técnicas controladas. Aunque esa reglamentación está dirigida a residuos sanitarios y hospitalarios, sirve como marco para comprender por qué la gestión de materiales asociados a restos humanos exige procedimientos claros, resguardo institucional y control documental.

En ese contexto, el pedido de la Junta puede leerse como una doble señal. Por un lado, busca una respuesta inmediata sobre limpieza y prevención en el entorno del cementerio de Conchillas. Por otro, abre una pregunta más amplia sobre cómo se gestionan, registran y disponen los residuos que se generan en los cementerios del departamento. La respuesta oficial de la Intendencia y del municipio será clave para despejar esa información y delimitar si se trata de un episodio puntual o de un asunto que requiere protocolos más visibles para la comunidad.