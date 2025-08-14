En el barrio Saravia, la jornada electoral para conformar la nueva comisión de apoyo a la policlínica local se vive con gran participación y un clima de respeto. Desde temprano, decenas de vecinos se acercaron a emitir su voto, generando un flujo constante en el local de votación.

A las 18.00 horas, la organización había contabilizado 140 sufragios. Pasados unos minutos, alrededor de 60 personas esperaban su turno en una fila que se extendía por la vereda. De mantenerse ese ritmo, todo indica que la convocatoria superará ampliamente los 200 votantes, una cifra considerada significativa para este tipo de instancias barriales.

La elección transcurre con intensidad y, al mismo tiempo, con tranquilidad. Los vecinos intercambian saludos y comentarios mientras esperan para votar, reflejando el interés que despierta la integración del grupo que acompañará la gestión de la policlínica.

En la contienda participan dos listas, cuyas propuestas apuntan a fortalecer el funcionamiento del centro de salud, un espacio clave para la atención primaria en el barrio. El recuento final permitirá conocer quiénes serán los representantes que asumirán la responsabilidad de trabajar junto a la comunidad y a las autoridades sanitarias en beneficio de la policlínica.