La Lista 1, liderada por Ignacio Bertolino, identificada con el lema “Por el cambio, el orden, por el vecino y por las cuentas claras”, se impuso con 134 votos en las elecciones de la directiva de la Comisión de Vecinos de la Policlínica del Barrio Saravia, superando a la Lista 2, que obtuvo 68 sufragios y llevaba como titular a Pablo Quintana.

La nueva directiva estará presidida por Ignacio Bertolino. Lo acompañan Támara Riguetti como secretaria y Sonia Rodríguez en la tesorería. Completan la nómina los vocales Roberto Lacreda y Luis Retta. En calidad de suplentes fueron elegidos Mariano Rattaro, Homero Genes, Carlos Ponce, Lucas Lacreda, Jessica Zulueta, Célica Pérez y Jorge Ribero.

Tras conocerse el resultado, Bertolino expresó su agradecimiento en declaraciones a Carmelo Portal: “Hoy fue un ejemplo de democracia para todos los carmelitanos y creo que para todo el departamento”.

El nuevo presidente destacó el clima de respeto y convivencia durante la jornada electoral: “Al llegar el momento de votar dejamos las diferencias, compartimos un mate las dos listas, y se realizó una elección excelente. Creo que cuando se termina la elección, las pujas también se acaban”.

De cara a su gestión, Bertolino manifestó que el objetivo será fortalecer el vínculo comunitario y dar voz a todos los vecinos: “Ahora lo que queda es seguir uniendo al barrio, apuntalar la policlínica y dar participación a todos los vecinos sin exclusión ninguna”.