Un hombre de 73 años fue detenido y posteriormente condenado a una pena de prisión en régimen de libertad a prueba, tras agredir con un arma blanca a un adolescente de 13 años en plena vía pública. El hecho ocurrió en una parada de ómnibus del centro de Colonia del Sacramento y fue rápidamente atendido por la Policía tras un llamado al 911.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El ataque se produjo cerca del mediodía del 12 de agosto, en una parada ubicada sobre la calle General Artigas. Según el testimonio de la víctima, el agresor se le acercó sin mediar palabra y lo amenazó con un cuchillo. El menor logró alejarse y pedir ayuda, lo que permitió la intervención inmediata de una patrulla policial.

Los efectivos desplegaron un operativo de búsqueda que culminó con la detención del atacante en las cercanías del lugar. El hombre, identificado como L.H.G.E., fue puesto a disposición de la Justicia, que lo condenó por un delito de lesiones personales agravadas en concurso formal con violencia privada.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Libertad a prueba con condiciones estrictas

La sentencia impuso una pena de cuatro meses de prisión, que se cumplirán bajo el régimen de libertad a prueba, con condiciones específicas:

Fijar domicilio para supervisión de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (DINAMA).

Cumplir un plan de orientación y vigilancia durante todo el período de la pena.

Presentarse semanalmente en la seccional policial correspondiente.

Realizar tareas comunitarias durante dos horas semanales, por un mes.

Mantenerse alejado del domicilio de la víctima y abstenerse de cualquier tipo de contacto.

El caso generó preocupación en la comunidad local, tanto por la edad de la víctima como por la gravedad del hecho, ocurrido en un espacio público frecuentado por escolares y vecinos.