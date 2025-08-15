En las últimas semanas, el funcionamiento del Municipio de Carmelo ha estado bajo observación. Un asunto tratado fuera del marco formal y luego presentado como cerrado en sesión oficial generó cuestionamientos sobre la legalidad de ciertas prácticas y sobre el peso que el alcalde otorga a las reuniones de trabajo frente a las sesiones abiertas al público, entre otros temas de su accionar.

En diálogo con Radiolugares , el alcalde Luis Pablo Parodi detalla cómo interpreta la ley, cómo define el trabajo en sesión y por qué prioriza encuentros a puertas cerradas para resolver temas operativos.

Funciones y atribuciones del Municipio

—Según la ley, ¿ cuáles son las funciones del Municipio y cómo se distribuyen entre el alcalde y el Concejo Municipal?

—La ley define funciones específicas: limpieza de la ciudad, necrópolis (siempre que la Intendencia lo disponga), recolección de residuos, limpieza de espacios públicos y lo que se pueda ejecutar con el Plan Operativo Anual. Además, el municipio debe tener conocimiento y coordinar todas las obras que se realicen en la ciudad, sean de la Intendencia, ministerios o entes como UTE, OSE, ANTEL o la ANP.

El alcalde es el ordenador de gasto y lleva adelante las políticas municipales. Las decisiones son colegiadas: el alcalde y dos concejales firman las órdenes de gasto.

Una realidad distinta en Colonia

—Usted ha señalado que la realidad de Colonia no es igual a la de otros departamentos. ¿En qué se diferencia?

—En muchos departamentos el alcalde administra toda la estructura local, con funcionarios y áreas a su cargo. En Colonia, el municipio y las oficinas de la Intendencia funcionan por separado. Esto cambia la operativa y hace que la ley, que tiene huecos y puntos poco claros, se aplique de forma distinta según la realidad local.

Cómo se define el orden del día

—¿Cómo se organiza el trabajo de las sesiones?

—Al asumir encontramos 953 expedientes. Estamos priorizando los más urgentes y los nuevos. Elaboro un orden del día, lo consulto con los concejales y, si hay acuerdo, se aprueba. Una sesión ordinaria se convoca con 48 horas de antelación; las extraordinarias, por necesidad urgente, con menos plazo.

Reuniones de trabajo vs. sesiones abiertas

—La polémica surgió porque un asunto se resolvió fuera de sesión. ¿Qué diferencia hay entre una sesión y una reunión de trabajo?

—En las reuniones de trabajo recibimos a instituciones, vecinos o direcciones de la Intendencia para coordinar acciones. Suelo invitar a concejales titulares y suplentes. Cuando el tema llega a la sesión, ya lo conocen. La diferencia es que en la sesión se formaliza lo que implica un gasto o una resolución oficial.

Debate sobre transparencia

—Críticos señalan que en las reuniones de trabajo no hay público ni prensa, lo que limita la transparencia.

—La gente quiere resultados concretos. Si hay problemas con motos ruidosas, lo importante es resolverlo, no sumar diagnósticos en público. Las reuniones con autoridades buscan soluciones inmediatas.

Participación ciudadana

—¿No se debilita la participación ciudadana prevista en la ley de municipios?

—Para mí, participación ciudadana es que exista un municipio como primer nivel de gobierno local. Además, estamos planificando reuniones barriales para escuchar a los vecinos. Las sesiones son abiertas; quien quiera asistir, puede hacerlo.

El caso ADEOM

—En el caso de ADEOM, usted se reunió fuera de sesión, estando la solicitud de entrevista en el Orden del Día, la cual fue leída, a lo que usted argumentó que ya se había realizado la misma . ¿Por qué no tratarlo en el ámbito formal de la sesión donde estaba planteado el pedido?

—ADEOM pidió reunirse conmigo, no en sesión pública. Fuimos con concejales y de esa primera reunión surgieron otras, incluso con todos los funcionarios. Hay temas que requieren reserva, por tratarse de asuntos laborales concretos.

Opinión del Politólogo Abel Oroño

—El politólogo Abel Oroño, uno de los redactores de la ley, dijo que resolver asuntos fuera de sesión es “manifiestamente ilegal”. ¿Qué opina?

—La ley tiene errores y huecos. Hay distintas interpretaciones y realidades en los municipios. Escucho todas las opiniones, pero trabajo pensando en dar soluciones y en el contexto específico de Carmelo.

