Luego de la denominación de la institución como Centro Cultural Nacional, el Programa Centros Culturales Nacionales del Área de Gestión Territorial ha acordado con la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay la posibilidad de exhibir con entrada gratuita el ciclo de cine infantil uruguayo en los CCN que se encuentren actualmente en condiciones de proyectar.

Para Carmelo, a partir de este martes, 11 de julio dará inicio este ciclo de exhibiciones a través de la proyección de distintas películas orientadas a los niños, para que puedan disfrutar de sus vacaciones, con entradas libre y gratuita en Casa de la Cultura.

Martes 11 de Julio: 14:00

ANINA (ANIMACION)

Una película de animación que relata las aventuras de una niña que debe resistir las burlas de sus compañeros de colegio por la particularidad de su nombre y apellidos: Anina Yatay Salas, ya que los tres se leen igual en ambos sentidos.

Duración 78 Minutos

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Miércoles 12 de Julio: 14:00 Horas

SELKIRK (ANIMACION)

Selkirk, pirata rebelde y egoísta, es el piloto del Esperanza, galeón inglés que surca los mares del sur en busca de tesoros. A falta de buques enemigos, los corsarios se entretienen apostando y en poco tiempo Selkirk ha desplumado sus ahorros presentes y futuros, ganándose le enemistad de la tripulación y sobretodo del capitán Bullock, quien decide abandonarlo en una isla desierta. Allí debe sepultar sus deseos de venganza y desmedida ambición y encarar una nueva manera de ver el mundo

Duración 80 minutos

Jueves 13 de Julio: 14:00 horas

EL LIBRO DE LILA (ANIMACION)

Lila es el personaje de un libro que repentinamente queda fuera de su mundo de papel. Es así como inicia esta gran aventura, donde Lila entenderá que solo Ramón, el niño que años atrás solía leerla, puede salvarla. Pero no será una tarea fácil, Ramón ya no es el mismo de antes, ha crecido y no solamente ha dejado de leer sino de creer en la fantasía. Es entonces cuando Lila y su nueva amiga Manuela tendrán que arreglárselas para convencerlo de lo que está sucediendo.

A lo largo de esta aventura por mundos mágicos, los niños descubrirán el real valor de la amistad y el poder de la fantasía.

Duración: 76 minutos

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Viernes 14 de Julio: 14:00 horas

MI MUNDIAL

Tito es un niño de 13 años que destaca jugando al fútbol, lo que atrae a un ambicioso representante que le ofrece un contrato que lo sacará a él y a su familia de la pobreza. Sus padres, temiendo dejar pasar la oportunidad, parten con él para vivir en la capital. Poco a poco, Tito deja de ver el fútbol como un juego y abandona los estudios para enfrentase a las responsabilidades del mundo adulto.

Duración 102 minutos

Este ciclo cuenta con el aval de la Dirección Departamental de Cultura de la Intendencia de Colonia y el Municipio de Carmelo.