La Administración de Aduana de Colonia realizó un procedimiento en la ciudad de San José de Mayo en el que fueron incautados 6.600 cigarrillos de marca Gift, además de calzados y perfumes.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Según la información proporcionada, el valor total de la mercadería supera los $100.000.

El operativo fue llevado adelante por la Administración de Aduana de Colonia, aunque hasta el momento no se difundieron más detalles sobre las circunstancias del procedimiento ni sobre el origen de los productos incautados.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La actuación permitió retirar de circulación una partida integrada por cigarrillos, calzado y perfumes, en un procedimiento realizado en territorio josefino.