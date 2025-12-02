Montevideo, 2 dic (EFE).- Sin pasar mayores sobresaltos, Uruguay selló en una nueva edición de las eliminatorias sudamericanas el boleto a su quinto mundial consecutivo y dio paso a la ilusión de ganar el tercer título en una copa del mundo y poder bordar su quinta estrella sobre su escudo.

Pese a que recién aseguró la clasificación en la penúltima fecha, la presencia de la Celeste en la próxima Copa del Mundo nunca estuvo en duda.

El equipo dirigido por el argentino Marcelo Bielsa estuvo siempre entre los cinco mejores y acabó con 28 puntos, producto de siete victorias, siete empates y apenas cuatro derrotas. También tuvo en Darwin Núñez a uno de los futbolistas que más anotaron a lo largo del certamen.

El actual futbolista del árabe Al-Hilal anotó cinco goles y el próximo año cargará con la responsabilidad de liderar un ataque que no tendrá a los delanteros que guiaron a la Celeste en cada Mundial desde Sudáfrica 2010: Luis Suárez y Edinson Cavani.

Días atrás, tras sufrir una durísima derrota en un amistoso frente a Estados Unidos, Bielsa habló en conferencia de prensa y respondió a cada una de las preguntas que le hicieron en unas dos horas.

Allí fue consultado sobre la posibilidad de convocar nuevos futbolistas y el argentino fue tajante: «Caras nuevas creo que no. Si usted me dice si veo alguna figura que merezca un sitio protagónico y con capacidad de resolver la problemática del equipo fuera de los jugadores que cito habitualmente, no. No veo eso».

De acuerdo con esto, es un hecho que Uruguay irá al Mundial con un equipo similar al que Bielsa citó en cada oportunidad, con José María Giménez, Ronald Araujo, Federico Valverde y Rodrigo Bentancur como referentes.

También estarán Sergio Rochet, Nahitan Nández, Mathías Olivera, Sebastián Cáceres, Manuel Ugarte, Giorgian de Arrascaeta, Maximiliano Araújo, Facundo Pellistri y Rodrigo Aguirre.

Con ellos, el entrenador intentará replicar lo hecho en destacados encuentros en los que la Celeste venció por primera vez a Argentina como visitante por eliminatorias sudamericanas y derrotó a Brasil luego de más de 20 años sin conseguirlo.

Al mismo tiempo, tratará de cambiar la pisada después de una dura derrota que también sembró un manto de dudas sobre el vínculo entre Bielsa y sus dirigidos.

Y aunque Bielsa reconoció que es «tóxico» y que relacionarse con él empeora a quien lo hace, fue claro al afirmar que no se guía por trascendidos y que cree que si los jugadores quisieran que dejara su cargo simplemente se lo pedirían.

Bielsa guiará a Uruguay en su decimoquinto mundial y en el tercero que tendrá al entrenador argentino en un banquillo luego de los de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

Después de no superar la fase de grupos en Catar 2022, la siempre difícil Celeste buscará su revancha y sueña con ganar su tercera copa del mundo tras haber conmemorado los 75 años del histórico ‘Maracanazo’.

Por Santiago Carbone