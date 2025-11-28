La Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) firmaron este miércoles un convenio destinado a fortalecer el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de todo el país.

El acuerdo fue suscrito en un acto realizado a las 16:00 horas en el edificio Los Ombúes del Campus de Innovación del LATU, en Montevideo. Participaron el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo; el presidente de ANDE, Juan Ignacio Dorrego; y el director general de Inefop, Miguel Venturiello.

También asistió Walter Godoy, director de la Unidad Pymes y representante de la Intendencia de Colonia en el Comité Departamental de Empleo de Inefop, en representación del intendente Guillermo Rodríguez.

El convenio busca ampliar las herramientas y recursos disponibles para las mipymes, consideradas un sector central para el desarrollo económico nacional y departamental. Según se informó, el acuerdo permitirá coordinar esfuerzos entre ambas instituciones y mejorar la llegada de programas de capacitación, asistencia técnica y apoyo a empresas de menor porte.