Moldeando el Futuro realizará su Cierre Anual de Actividades el sábado 6 de diciembre, a partir de las 17:00 horas, en su sede ubicada en Uruguay 465. La jornada reunirá las propuestas desarrolladas durante el año y presentará una muestra del trabajo realizado en los distintos talleres y espacios comunitarios.

La organización informó que durante este año se implementaron actividades educativas, recreativas y de apoyo comunitario dirigidas a niños, adolescentes, mujeres y personas mayores. El encuentro permitirá compartir los resultados obtenidos y exponer las líneas de trabajo previstas para el próximo año.

La programación se extenderá desde las 17:00 hasta las 22:00 horas, con una Feria de Emprendedoras y un patio de comidas. A las 17:30 horas está prevista la bienvenida y la entrega de certificados a los voluntarios del proyecto Aulas de Apoyo Escolar.

A las 17:45 se presentará la muestra del Taller Arte y Cocina para niños, a cargo de la docente Moira Aliberto, mientras que a las 18:30 se realizará la muestra del Taller Reutilizando, coordinada por la docente Gisel Vaccaro (Yiyo).

La agenda continuará a las 19:00 horas con la participación de Ángela Battó y, a las 19:45, con la actuación de Artístico Tangó. El cierre está programado para las 20:30 horas con la presentación de Mathias Soria junto a La Charanga del Interior.

Moldeando el Futuro señaló que la actividad se plantea como una instancia de encuentro con la comunidad y de reconocimiento al trabajo desarrollado durante el año.