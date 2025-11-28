PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) identificó dos tramos especialmente peligrosos en la ruta 1, dentro del departamento de Colonia. Según datos oficiales, el kilómetro 174, ubicado en las inmediaciones de Colonia del Sacramento, concentra el mayor número de accidentes: 31 siniestros registrados en ese punto.

El segundo tramo con alta concentración de accidentes se localiza en el kilómetro 120, próximo a la localidad de Colonia Valdense, donde se contabilizaron 18 siniestros, de acuerdo con el informe más reciente difundido por Unasev.

Ambos sectores representan zonas de riesgo elevado en una de las arterias viales más transitadas del país, que conecta Montevideo con el suroeste del territorio nacional. Las autoridades no han detallado, por el momento, las causas específicas que podrían estar incidiendo en la alta siniestralidad en estos tramos.

Desde Unasev se exhorta a los conductores a extremar las precauciones al circular por estas zonas, especialmente en horarios de alta circulación o condiciones climáticas adversas. La entidad trabaja de forma coordinada con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para definir posibles intervenciones viales que contribuyan a reducir los riesgos en los puntos señalados.

La recopilación de datos por parte de Unasev se enmarca en una política de vigilancia sistemática de los tramos críticos de la red nacional, con el objetivo de orientar acciones de prevención y mejorar la seguridad vial en todo el país.