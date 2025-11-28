Montevideo, 27 nov (EFE).- El expresidente de Uruguay Julio María Sanguinetti destaca el «republicanismo» de su país en un libro presentado este jueves por el opositor Partido Colorado, que reúne reflexiones de los exmandatarios Luis Lacalle Herrera, José Mujica y Luis Lacalle Pou, así como también del presidente Yamandú Orsi.

El 27 de marzo de este año, el Partido Colorado celebró el cuadragésimo aniversario del retorno de la democracia a Uruguay con un encuentro en los jefes de Estado mencionados expusieron sus diferentes visiones sobre las últimas cuatro décadas de vida democrática en su país.

«Fue un fuerte mensaje de republicanismo, en tiempos como los que corren en nuestro mundo, con la aparición de populismos mesiánicos», detalla Sanguinetti.

En ese sentido, el exmandatario, que gobernó en los periodos no consecutivos de 1985 a 1990 y de 1995 a 2000, añade que los últimos cuarenta años son «los más largos de continuidad institucional sin interrupciones» y que en ellos se han alternado tres partidos en el poder, haciendo referencia al Partido Colorado, al Partido Nacional y al Frente Amplio.

«Si bien cada uno puso su acento en la gestión, se fueron consolidando conceptos y realizaciones que configuraron la necesaria continuidad», explica Sanguinetti.

Así mismo, sostiene que su país es «una voz respetada» a nivel internacional: «Podemos decir, con orgullo, que nuestra palabra tiene una resonancia mayor que la que correspondería a nuestra dimensión geográfica y económica».

«Estos cuarenta años nos hablan de una madurez cívica que nos alienta hacia el futuro. Conscientes de que la formación de las nuevas generaciones nos reclama acuciosamente, miramos con esperanza hacia lo que vendrá. La democracia está firme. Las instituciones funcionan. Las libertades son respetadas. Esos son los pilares en que se asienta la construcción diaria de una sociedad abierta, como la definiera el gran teórico liberal Karl Popper», concluye Sanguinetti.

En tanto, el ex secretario general iberoamericano Enrique Iglesias subraya en el libro que el mundo vive en este momento «una multitud» de crisis globales, que van «desde el cambio climático hasta el reordenamiento caótico de las relaciones internacionales».

«Tenemos que elegir qué camino tomar frente a tantos desafíos simultáneos que nos afectan. Nos toca actuar en la construcción de alternativas. Un elemento esencial es el fortalecimiento de la democracia, donde el papel de los partidos políticos es ineludible. La elección popular es la fuente básica de legitimidad democrática», enfatiza Iglesias.

Titulado ’40 años de democracia en Uruguay. Una inspiración para América Latina’, el texto cuenta también con los discursos que Sanguinetti, Lacalle Herrera, Mujica y Orsi dieron el pasado 27 de marzo en la sede del Partido Colorado y también incluirá la disertación del expresidente Luis Lacalle Pou, quien no pudo acudir al encuentro pero dejó un mensaje en video.