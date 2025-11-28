El Ministerio del Interior otorgó un reconocimiento a la comisaria Silvana Rissotto, directora Departamental Especializada en Violencia Doméstica y Género de Colonia, por su desempeño en la respuesta institucional frente a la violencia basada en género. La distinción se realizó en la Torre de las Comunicaciones de Antel, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El acto reunió al ministro del Interior, Carlos Negro, al director de la Policía Nacional, José Azambuya, y a autoridades de la Dirección Nacional de Políticas de Género, quienes destacaron el trabajo del personal policial especializado en esta materia.

Un reconocimiento al compromiso institucional

La Dirección Nacional de Políticas de Género subrayó el compromiso sostenido de la comisaria Rissotto, así como su capacidad para garantizar respuestas oportunas y profesionales ante cada denuncia. Su gestión ha sido señalada por mantener un enfoque empático hacia las víctimas y por fortalecer las tareas de prevención en el departamento.

Según la cartera, la actuación de Rissotto constituye “un aporte indispensable” para avanzar hacia una sociedad libre de violencia de género, una tarea que exige —afirmaron— especialización, coordinación y sensibilidad en la atención.

Un rol clave en Colonia

Bajo su dirección, la unidad departamental ha reforzado protocolos de actuación y ha ampliado las acciones de prevención y acompañamiento. Su desempeño ha consolidado a la jefatura como un referente en la atención integral de situaciones de violencia doméstica y de género.

El reconocimiento, señalaron las autoridades, busca visibilizar la labor cotidiana de quienes integran estas unidades y reafirmar la importancia del trabajo sostenido para enfrentar este tipo de violencia.