El Presupuesto Nacional aprobado en el Senado destinará 24 millones de pesos a quince instituciones del departamento de Colonia dedicadas al trabajo social, educativo, cultural, comunitario y de atención a la discapacidad. Los fondos se incorporan como partidas específicas para reforzar proyectos y servicios ya en funcionamiento en distintas localidades.

Según informó la representación coloniense del Frente Amplio, las organizaciones seleccionadas brindan atención directa a la comunidad y sostienen actividades que, en varios casos, complementan o suplen intervenciones estatales en el territorio.

Instituciones alcanzadas por la partida

Las quince instituciones que recibirán los recursos son:

Granja Esperanza Sabalera; Hogar de Ancianos Centenario de Conchillas; Instituto de Rehabilitación Psicosocial de Colonia; ONG Moldeando el Futuro; Centro Cultural y Biblioteca José Pedro Varela; Huerta Taller Buscando Espacio; Hogar El Sarandí; Biblioteca Popular Jacinto Laguna; CADIS Juan Lacaze; Biblioteca Popular José E. Rodó; CADIS Colonia Suiza; Fundación Voz de la Mujer; Orquesta Infantil y Juvenil de Colonia Valdense; Federación Caminantes y Hogar de Ancianos Florencio Sánchez–Cardona.

De acuerdo con la información difundida, los fondos permitirán invertir en infraestructura, adquirir equipamiento, sostener programas en curso y ampliar actividades según las necesidades de cada institución.

Postura del legislador

Durante el debate presupuestal, el senador Nicolás Viera expresó que respaldar a organizaciones que operan en el territorio “permite fortalecer servicios esenciales a los que acceden cientos de familias del departamento”. Viera sostuvo que la asignación consolida una línea de apoyo “relevante para el desarrollo local”, que en este caso se amplía al beneficiar a quince entidades colonienses.

Un refuerzo al tejido social del departamento

La bancada coloniense del Frente Amplio señaló que las partidas buscan sostener la labor de instituciones que, desde hace años, desarrollan iniciativas de cuidado, acompañamiento y promoción comunitaria. La aprobación se dio durante la discusión del Presupuesto Nacional en la Cámara de Senadores, donde varios legisladores remarcaron la necesidad de continuar apoyando a las organizaciones sociales del país.