La Junta Departamental de Colonia resolvió este viernes profundizar el seguimiento sobre el alambrado de tramos de la franja costera del departamento y las dificultades que enfrenta la Dirección de Planificación y Ambiente para garantizar el libre acceso a las playas, especialmente en zonas donde existen chacras marítimas.

La decisión se adoptó tras recibir, en régimen de comisión general, al director de Planificación y Ambiente de la Intendencia, Miguel Asqueta, junto a su equipo técnico, quienes expusieron sobre la situación actual y los obstáculos administrativos y operativos para intervenir ante cierres irregulares del paso hacia la ribera.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Una resolución con cuatro líneas de acción

La Junta aprobó una resolución con cuatro puntos centrales:

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Continuar el tratamiento prioritario de la situación de la franja costera, ante las denuncias vinculadas al cierre del acceso por parte de particulares. Encomendar a la Comisión de Ambiente el seguimiento y monitoreo del tema, en coordinación directa con la Dirección de Planificación y Ambiente. Solicitar a esa comisión un informe trimestral sobre la evolución del problema y las intervenciones efectuadas. Pedir a la Intendencia un relevamiento de todos los caminos públicos que conectan con la costa del Río de la Plata, a fin de contar con un mapa actualizado de accesos disponibles.

La resolución fue aprobada en la sesión del 28 de noviembre y quedó registrada en Secretaría.

Un problema reiterado en distintas zonas del departamento

El cierre o restricción del paso hacia la costa por parte de propietarios privados ha sido motivo de reclamos ciudadanos en varias localidades del país. En Colonia, el fenómeno es más visible en áreas donde existen chacras marítimas o desarrollos inmobiliarios que, en algunos casos, han generado disputas sobre la delimitación de terrenos y el uso público de la ribera.

De acuerdo con la exposición realizada en la Junta, uno de los principales desafíos radica en identificar los accesos históricos —muchos no formalizados como caminos departamentales— y en garantizar su apertura en cumplimiento de la normativa vigente.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Acceso a la costa y construcción del espacio público

La discusión sobre el derecho de acceso al litoral se inscribe en debates más amplios sobre la movilidad, la apropiación del territorio y la producción social del espacio.

Para el geógrafo francés Michel Lussault, el espacio no es simplemente un soporte físico, sino “el resultado de relaciones de poder, prácticas sociales y modos de habitar” (Michel Lussault, L’homme spatial. La construction sociale de l’espace humain, 2007). En esta perspectiva, impedir el acceso a la costa no afecta únicamente el desplazamiento de las personas, sino que redefine quién puede usar el territorio y bajo qué condiciones.

Lussault sostiene que la movilidad es un elemento central de la vida social contemporánea y que “las capacidades de moverse, circular y acceder” son claves para comprender las desigualdades y tensiones en el espacio compartido (Lussault, 2007).

En el caso de Colonia, la instalación de alambrados o barreras físicas en zonas costeras impacta directamente en esa dimensión, ya que limita un bien público y altera la continuidad territorial, un aspecto que las autoridades departamentales identificaron como prioritario.

Un tema que seguirá en agenda

Con la resolución aprobada, la Junta busca disponer de información sistematizada sobre los accesos y promover una coordinación más estrecha con la Intendencia para atender posibles irregularidades.

Los informes trimestrales previstos y el relevamiento solicitado serán, según señalaron ediles durante la sesión, herramientas para definir eventuales medidas correctivas o recomendaciones legislativas a nivel departamental.