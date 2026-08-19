Dos denuncias recientes por estafas en la compra de vehículos en Nueva Helvecia y Conchillas muestran un problema que va más allá del engaño económico: la confianza que las personas depositan en aquello que ven en las redes sociales.

En ambos casos, según las denuncias policiales, las víctimas encontraron vehículos publicados en redes y realizaron transferencias antes de llegar a las automotoras. Una perdió 3.600 dólares y otra depositó una seña de 19.000 pesos. Al presentarse en los comercios descubrieron que las publicaciones no pertenecían a esas empresas.

Las maniobras aprovechan una característica cotidiana de internet: una publicación puede parecer verdadera porque utiliza fotografías, nombres de comercios y formas de comunicación similares a las de una empresa real.

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Las redes sociales también modificaron la manera en que se construye la confianza. Antes, conocer un comercio implicaba entrar a un local, hablar con un vendedor o recibir la recomendación de otra persona. Hoy, una página, fotografías y mensajes pueden generar una primera impresión de legitimidad sin que exista un contacto presencial.

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El problema aparece cuando esa apariencia se transforma en certeza.

Los dos casos ocurridos en el departamento de Colonia muestran precisamente esa distancia entre lo que parece existir en la pantalla y lo que existe fuera de ella. La publicación, el vehículo y hasta la automotora pueden ser reconocibles. Lo falso puede estar solamente en quién está detrás del teléfono.

En las redes, entonces, ver ya no significa necesariamente comprobar. Y esa diferencia se vuelve fundamental cuando una publicación termina en una transferencia de dinero.