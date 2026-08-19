Por Miguel Guaraglia

La agenda que el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, expuso durante la mañana de Radiolugares reúne asuntos que, aunque pertenecen a áreas distintas de la administración, terminan conectados por una misma cuestión: cómo se prepara el gobierno departamental para administrar riesgos inmediatos mientras sostiene obras y procura atraer actividad económica.

En sus declaraciones aparecen cuatro líneas principales. La primera es preventiva y está relacionada con los efectos que podrían tener las lluvias en los próximos meses. La segunda corresponde a infraestructura y a la capacidad presupuestal para responder ante daños sin detener las obras previstas. La tercera vincula turismo, promoción territorial y captación de inversiones. La cuarta se concentra en Carmelo y en dos asuntos de alcance diferente: las intervenciones urbanas y el futuro del Hotel Casino.

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El resultado es una agenda departamental en la que las políticas de emergencia, infraestructura y desarrollo económico se presentan de manera simultánea.

La preparación ante las lluvias

Rodríguez situó la cuestión meteorológica entre las prioridades inmediatas de la Intendencia. Según explicó, el Congreso de Intendentes recibió información de autoridades meteorológicas meses atrás y, posteriormente, el gobierno departamental convocó al Centro Coordinador de Emergencias Departamentales con participación de los municipios.

A partir de esas previsiones, la Intendencia y los gobiernos locales comenzaron a concentrarse en tareas de prevención: limpieza de ramales de desagüe, cunetas y bocas de tormenta, además de la planificación de eventuales evacuaciones.

El mapa de riesgos no es uniforme. Rodríguez mencionó como puntos de atención las cuencas vinculadas al arroyo de las Vacas, en Carmelo; los arroyos Colla y Rosario, en la zona de Rosario; y otros cursos de agua próximos a centros poblados.

La referencia a Carmelo tiene un antecedente concreto. La ciudad sufrió en 2016 una creciente del arroyo de las Vacas, un episodio que permanece como referencia para la planificación frente a nuevas precipitaciones.

Según el intendente, los comités locales tienen identificados lugares que podrían utilizarse ante una evacuación y se trabaja también con voluntarios y disponibilidad de materiales para atender emergencias.

Rodríguez señaló, sin embargo, que las previsiones conocidas hasta el momento no ubican al departamento entre las zonas que recibirían los mayores impactos. Esa evaluación, según dejó establecido, procede de la información transmitida a las autoridades departamentales y no constituye una certeza sobre el comportamiento futuro del clima.

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La prevención, por tanto, está siendo organizada sobre escenarios posibles y no sobre la confirmación de que Colonia vaya a enfrentar una emergencia.

El costo de una emergencia y los recursos departamentales

La cuestión meteorológica conduce a otra: quién financia la recuperación si las lluvias dañan calles, caminos o infraestructura.

Rodríguez dijo que hasta el momento no existe un acuerdo concreto con el Poder Ejecutivo o la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para asignar partidas extraordinarias al departamento por esta causa. Tanto el Congreso de Intendentes como los municipios han planteado el asunto, pero el intendente señaló que Colonia todavía no cuenta con una partida específica comprometida.

Al mismo tiempo, sostuvo que la Intendencia dispone de recursos para atender una primera respuesta con fondos departamentales.

Esa distinción resulta central para comprender el planteo del gobierno departamental: una cosa es disponer de capacidad operativa para responder inicialmente y otra, determinar cuánto podría costar una recuperación prolongada y qué participación tendría el Gobierno nacional.

El área que concentra una parte de esa incertidumbre es la caminería rural. Rodríguez habló de más de 3.000 kilómetros de caminos en el departamento y de siete cuadrillas trabajando sobre esa red.

El estado de esos caminos no constituye únicamente un problema de tránsito. Es también una variable vinculada con la producción, porque una interrupción prolongada afecta el traslado desde y hacia establecimientos rurales.

La Intendencia, según Rodríguez, trabaja además en la apertura de canteras en diferentes puntos para reducir las distancias de traslado de materiales y mejorar la capacidad de intervención.

Las obras continúan mientras se prepara la respuesta

El escenario meteorológico no ha modificado, al menos por ahora, la planificación de obras que presentó el intendente.

Rodríguez señaló que existen licitaciones preparadas para trabajos de reparación de calles en varios municipios y detalló intervenciones previstas en Carmelo.

Entre ellas mencionó 18 cuadras de carpeta asfáltica: ocho correspondientes a la planificación municipal y diez financiadas por el gobierno departamental. La intención es utilizarlas en calles transversales de la ciudad.

También confirmó la continuidad de las obras del acceso norte y se refirió a la situación de la calle 33, entre Irastorza y Playa Vieja. Según explicó, dio instrucciones para realizar trabajos de imprimación sin esperar al verano.

Sobre Irastorza, sostuvo que no había recibido hasta ese momento un planteo específico del Municipio de Carmelo, pero indicó que existe una licitación departamental que comprende alrededor de 40 cuadras de reparación de asfalto y que podría incluir esa calle si el municipio establece esa prioridad.

La descripción muestra el esquema con el que la Intendencia plantea parte de la obra urbana: financiamiento departamental y coordinación con los municipios para determinar dónde intervenir.

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Turismo e inversiones aparecen dentro de una misma estrategia

Cuando Rodríguez pasó de las obras al turismo, el eje de sus declaraciones se desplazó hacia la promoción de Colonia fuera del departamento.

El intendente mencionó actividades en Argentina y Brasil, participación en ferias y contactos empresariales. Entre ellas señaló su presencia en Expo Real Estate, en Buenos Aires, un encuentro relacionado con el mercado inmobiliario y las inversiones.

Según Rodríguez, durante esa instancia mantuvo conversaciones con empresas interesadas en instalarse en distintas zonas del departamento, entre ellas Carmelo y su entorno. También afirmó que tenía previstas reuniones con representantes empresariales, aunque evitó identificar proyectos que todavía no estuvieran confirmados.

En ese punto, el turismo y la captación de capital aparecen integrados dentro de una misma política de exposición territorial. El gobierno departamental no limita la promoción a la llegada de visitantes: utiliza esas instancias también para presentar al departamento como lugar de radicación de emprendimientos.

Rodríguez mencionó, además, la promoción de la Ruta del Vino en Brasil y la participación prevista de Colonia en ferias internacionales de turismo.

La estrategia tiene también un componente interno. El intendente insistió en distribuir las intervenciones turísticas fuera de Colonia del Sacramento y citó proyectos en diferentes puntos de la costa.

Para Carmelo mencionó nuevas actuaciones en el área de playas y retomó el proyecto de un camino costero sobre el Río de la Plata. Según afirmó, la iniciativa está incorporada al presupuesto quinquenal y existen conversaciones con propietarios de terrenos involucrados.

El planteo supone que la política turística departamental depende de dos movimientos simultáneos: promoción fuera de Colonia e inversión en infraestructura dentro del territorio.

Carmelo dentro de la política departamental

Carmelo ocupa una parte específica de las declaraciones del intendente.

A las obras viales y costeras se suma el interés empresarial que, según Rodríguez, ha detectado en la ciudad, Colonia Estrella y el corredor hacia Nueva Palmira. El intendente habló de contactos, pero distinguió esas conversaciones de inversiones confirmadas.

Esa diferencia resulta relevante porque una parte de la agenda económica expuesta se encuentra todavía en la etapa de negociación.

Rodríguez también mencionó el interés de una cadena de supermercados en ampliar su presencia dentro del departamento. No identificó a la empresa ni anunció una localización definitiva, por lo que el alcance de ese proyecto permanece abierto.

La Intendencia presenta así una política de búsqueda de inversiones que todavía contiene distintos grados de avance: emprendimientos ya instalados, empresas que analizan radicarse y conversaciones que, según el propio intendente, aún no pueden hacerse públicas.

El Hotel Casino sigue dependiendo del Gobierno nacional

El Hotel Casino de Carmelo constituye un caso distinto porque la Intendencia no controla directamente la decisión.

Consultado sobre la existencia de interesados, Rodríguez se remitió a la información comunicada por el Ministerio de Turismo. Dijo que existen contactos y que eventuales interesados plantean determinadas condiciones al Gobierno nacional, pero evitó presentar esas conversaciones como una inversión resuelta.

“Yo no puedo anunciar algo que no corresponde a la Intendencia”, señaló.

La frase establece el límite institucional de la intervención departamental en este asunto: la Intendencia puede realizar gestiones y mantener contactos, pero las decisiones sobre el inmueble y las condiciones de un eventual proyecto corresponden al Gobierno nacional.

Rodríguez también se refirió a la propuesta surgida en el Municipio de Carmelo para utilizar el antiguo cine o salón de fiestas del complejo. Dijo haberse enterado de la iniciativa a través de redes sociales y consideró que un uso municipal transitorio no necesariamente interferiría con una futura inversión.

También sostuvo que el Ministerio de Turismo podría estudiar esa posibilidad.

No anunció, sin embargo, que exista una resolución adoptada.

Una agenda con distintos tiempos

Las declaraciones de Rodríguez permiten separar tres tiempos dentro de la gestión departamental.

El primero es inmediato: preparar desagües, equipos, materiales y mecanismos de evacuación ante posibles eventos meteorológicos.

El segundo corresponde a obras que ya cuentan con planificación, licitaciones o recursos departamentales y que la Intendencia pretende ejecutar independientemente de la evolución del clima.

El tercero tiene un horizonte menos definido: atraer inversiones, desarrollar nuevos corredores turísticos y avanzar en proyectos que dependen de negociaciones con privados o de decisiones del Gobierno nacional.

Esos tiempos se cruzan en Carmelo. La ciudad aparece en la planificación preventiva por su relación con el arroyo de las Vacas; en el programa de infraestructura por las obras viales y costeras; en la estrategia económica por los contactos con inversores; y en la relación entre los gobiernos departamental y nacional por el futuro del Hotel Casino.

La entrevista no permite determinar todavía qué parte de los contactos empresariales terminará en inversiones, cuánto deberá destinarse a eventuales daños provocados por el clima ni cuál será la solución para el antiguo hotel. Sí permite identificar las prioridades que el intendente coloca en la agenda: prevención, continuidad de obras, promoción territorial y búsqueda de inversiones, con distintos niveles de decisión entre la Intendencia, los municipios y el Gobierno nacional.