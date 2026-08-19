Una persona resultó herida de arma de fuego en la tarde del martes 18 de agosto en el asentamiento irregular Las Malvinas, según la información oficial proporcionada sobre el procedimiento.

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El hecho fue comunicado a las 18.25 al personal actuante por una funcionaria del Centro de Comando Unificado (CCU), que informó que la víctima había sido trasladada por una unidad de la emergencia médica SIMC hacia el hospital de la ciudad.

Tras recibir el aviso, funcionarios se dirigieron al lugar y coordinaron las actuaciones con personal policial para atender el episodio.

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Fiscalía ordenó la intervención de Policía Científica

A las 18.40 fue informada de lo ocurrido la fiscal de segundo turno, doctora Rosina Olmos, quien dispuso la presencia de personal de Policía Científica en el lugar.

La fiscal ordenó además realizar el relevamiento correspondiente y desarrollar las indagatorias para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho.

La información oficial proporcionada no establece cómo ocurrió el disparo, quién lo efectuó, cuál es el estado de salud de la persona herida ni si existen personas detenidas o identificadas como responsables.