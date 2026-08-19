El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó que el litoral oeste será la primera zona del país afectada por un período de vientos fuertes y persistentes, previsto desde la tarde de este jueves 20 y hasta la tarde del viernes 21 de agosto.

Según el organismo, el aumento del gradiente de presión estará asociado a la formación de una depresión sobre el territorio nacional. Esta situación generará vientos fuertes y persistentes del sector sur, con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y rachas de entre 60 y 80 kilómetros por hora.

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El sistema afectará inicialmente al litoral oeste y luego se desplazará hacia el este, donde alcanzará las zonas costeras.

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Lluvias y tormentas desde este miércoles

El episodio de viento estará precedido por un sistema de baja presión que comenzó a profundizarse este miércoles 19 y que afectará al país hasta la tarde del jueves.

Inumet prevé durante ese período precipitaciones y tormentas puntualmente fuertes, aunque señaló que las zonas más afectadas serán el norte, centro y este del territorio nacional.

Las precipitaciones más significativas se ubicarán en el entorno de 40 a 80 milímetros. En zonas de tormenta también podrán registrarse rachas de viento fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

El organismo indicó que el período de vientos fuertes comenzará posteriormente, desde la tarde del jueves, con el litoral oeste como primera zona afectada.