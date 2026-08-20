Nueva Helvecia comenzó a transitar una nueva etapa en materia de infraestructura sanitaria con la ejecución de las obras de saneamiento anunciadas para la ciudad. OSE presentó a vecinos los principales componentes del proyecto y respondió consultas durante una charla informativa realizada en el Salón Roberto Autino, del Movimiento Nuevas Generaciones.

Según la información proporcionada por OSE, los trabajos ya están en desarrollo e incluyen la construcción de redes de saneamiento y pozos de bombeo, además de una planta destinada al tratamiento de aguas residuales.

La infraestructura tendrá un alcance que irá más allá de Nueva Helvecia: la futura planta tratará también los líquidos residuales provenientes de Colonia Valdense, Rosario y Colonia La Paz.

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Una obra con alcance regional

Este último componente amplía la dimensión del proyecto. La planta concentrará el tratamiento de efluentes de cuatro localidades de la zona, de acuerdo con lo informado durante la presentación.

El saneamiento permite recolectar y conducir las aguas residuales hacia instalaciones preparadas para su tratamiento, en lugar de depender exclusivamente de soluciones individuales. Por esa razón, este tipo de infraestructura está directamente relacionado con las condiciones sanitarias, ambientales y de planificación urbana de las localidades alcanzadas.

OSE señaló que el proyecto supone cambios en materia de salud pública, sostenibilidad, desarrollo y planificación urbana a partir del tratamiento de las aguas residuales.

Vecinos plantearon dudas sobre los trabajos

La charla tuvo como objetivo explicar las características de las obras que comenzaron en Nueva Helvecia y atender las consultas de los habitantes ante el desarrollo de los trabajos.

Participaron la ingeniera Carolina Leao, jefa de obra; la ingeniera Sofía Ceriotti, del área de Gestión Ambiental; Virginia Solano, jefa técnica departamental de OSE en Colonia; y el alcalde de Nueva Helvecia, Marcelo Alonso.

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Durante el encuentro, los representantes brindaron detalles del proyecto y respondieron las dudas planteadas por los vecinos.

La llegada del saneamiento incorpora así nueva infraestructura para Nueva Helvecia y, mediante la planta de tratamiento prevista, integra a la ciudad dentro de un sistema que también atenderá las aguas residuales de Colonia Valdense, Rosario y Colonia La Paz.