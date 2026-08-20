Un hombre fue condenado a cuatro años y tres meses de penitenciaría por negociación de estupefacientes y su pareja recibió una pena de dos años de prisión por asistencia al narcotráfico, tras un procedimiento realizado por la Prefectura del Puerto de Colonia en el marco de la operación antidrogas denominada CINDY.

Según informó la Prefectura, el procedimiento se realizó en la tarde del 18 de agosto bajo la dirección de la Fiscalía de Colonia de 2.º Turno, luego de una investigación desarrollada durante dos meses.

Con apoyo de la Subprefectura de Juan Lacaze, los efectivos allanaron una vivienda ubicada en el asentamiento Malvinas que, de acuerdo con la información oficial, era utilizada como punto de venta de estupefacientes. En el lugar fueron detenidos un hombre y su pareja.

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Durante el allanamiento se incautaron 40 gramos de cocaína, dinero en efectivo, 16 teléfonos celulares y cuatro balanzas de precisión. También fue encontrado un halcón que permanecía en cautiverio.

La audiencia judicial se realizó el 19 de agosto en el Juzgado de Colonia. El hombre, identificado por las iniciales J. G., fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de negociación de estupefacientes a cuatro años y tres meses de penitenciaría.

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Su pareja, identificada por las iniciales A. D., fue condenada como autora penalmente responsable de un delito de asistencia al narcotráfico y deberá cumplir una pena de dos años de penitenciaría.

La Prefectura informó además que coordinó con la Oficina de Bienestar Animal de la Intendencia de Colonia el traslado del halcón recuperado a la reserva Kerayvoty.