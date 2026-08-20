El Centro Regional de Profesores (Cerp) del Suroeste, en Colonia del Sacramento, será sede el sábado 29 de agosto de una Jornada Académica de Historia centrada en historiografía, formación docente, prácticas de enseñanza e investigación histórica. La actividad es organizada por el Departamento de Historia de la institución y estará abierta a estudiantes, docentes, profesores de Historia de la región y público en general.

La jornada se desarrollará en la sede ubicada en Domingo Maddalena 160, en Real de San Carlos. Las acreditaciones comenzarán a las 9.00 y estarán a cargo de Carmen Canavese y Natalia Goñi.

Historia local

El primer bloque, previsto entre las 9.30 y las 11.30, estará dedicado a la historia local, bajo la consigna “Escalas, fuentes y narrativas para pensar la región”.

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Sebastián Rivero abordará reflexiones y prácticas sobre historia local, mientras que Estefany Jorcín García presentará un trabajo sobre la movilización juvenil estudiantil en Colonia entre 1968 y 1970.

También participará Javier Correa Morales con una exposición sobre la salida de la dictadura en Colonia, las persecuciones, la militancia y sus herencias entre 1980 y 1985. Daniel López, por su parte, analizará el partido de Rosario durante el período revolucionario comprendido entre 1811 y 1820. El bloque será moderado por Gladys Sosa.

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Género e infancias

Luego de una pausa para el almuerzo, entre las 13.00 y las 15.00 se desarrollará el segundo bloque, denominado “Género e infancias”, enfocado en sujetos, cuidados, desigualdades y derechos.

Florencia Thul expondrá sobre trabajo, maternidad y género vinculados al cuidado de los denominados “hijos del Estado” durante la primera mitad del siglo XX en Uruguay.

Laura Osta presentará una investigación sobre género, cuidados y construcción de la infancia en el Uruguay del siglo XIX. Carolina Clavero abordará la fabricación política del hogar entre 1900 y 1935, mientras que Lucía Martínez Hernández expondrá sobre la historia de los feminismos en Uruguay. La mesa será moderada por Pablo Giachero.

Cierre con intercambio sobre prácticas de aula

Después de una pausa para café, la actividad continuará de 15.30 a 16.30 con el espacio de cierre “Historias posibles en el aula: intercambio desde una práctica situada”, a cargo de las profesoras Juanita Bertinat y Alicia Waller.

De acuerdo con la convocatoria difundida por el Departamento de Historia del Cerp del Suroeste, la jornada está dirigida tanto a integrantes de la institución como a docentes de Historia de la región y público interesado en la temática.