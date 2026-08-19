La Comisión Departamental de Jóvenes del Partido Nacional de Colonia realizará el lunes 31 de agosto una charla sobre seguridad en Carmelo, con la participación del exministro del Interior Nicolás Martinelli.

La actividad comenzará a las 19.30 horas en el Club Unión y forma parte del ciclo de charlas “Ahora Nosotros”. La organización cuenta con el apoyo de la Mesa Local Nacionalista de Carmelo.

Según informó la Comisión Departamental de Jóvenes del Partido Nacional de Colonia, el encuentro estará centrado en la situación de la inseguridad en el departamento, los principales desafíos en esta materia y las posibles respuestas ante la problemática.

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La organización señaló que la propuesta apunta a generar un espacio abierto de intercambio y reflexión sobre la realidad departamental y acercar a la comunidad la discusión sobre seguridad.

Martinelli se desempeñó como ministro del Interior durante el gobierno de Luis Lacalle Pou y será el expositor de esta nueva instancia del ciclo organizado por los jóvenes nacionalistas.