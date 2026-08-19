Florencia Sugo Da Rosa, hija mayor del cantante uruguayo Lucas Sugo, falleció a los 23 años luego de atravesar una enfermedad oncológica por la que recibía tratamiento desde mediados de 2025.

La noticia fue confirmada este miércoles mediante un comunicado firmado por Diego Sorondo, manager y representante del artista, y Elías Alonso, de Sentimientos Producciones.

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“Con mucha tristeza y dolor, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra amada Florencia Victoria Sugo Da Rosa”, señala el comunicado difundido en la mañana de este miércoles.

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En el mensaje, el equipo del cantante expresó su acompañamiento a la familia: “Acompañamos a Lucas y su familia en este momento tan difícil y elevamos una oración por su eterno descanso”.

“Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros. Agradecemos profundamente el apoyo y la comprensión en este momento tan íntimo”, concluye el comunicado.

Florencia había sido diagnosticada con cáncer en 2025 y desde entonces había recibido diferentes tratamientos en Uruguay y en el exterior, acompañada por su familia. Durante los últimos meses permaneció por períodos prolongados en Estados Unidos, donde accedió a tratamientos y ensayos clínicos.

La confirmación de su fallecimiento se produjo horas después de que el equipo de Lucas Sugo comunicara la suspensión de sus próximos compromisos profesionales por razones familiares.

El martes se había informado la reprogramación de tres actuaciones que el cantante tenía previstas para este fin de semana en Argentina, con el objetivo de que pudiera permanecer junto a su familia.