La Junta Departamental de Colonia expresó su respaldo a la iniciativa de crear un tercer liceo público en la ciudad de Colonia del Sacramento, ante la demanda planteada por representantes de Fenapes Colonia.

La resolución fue adoptada tras la comparecencia de delegados sindicales, quienes expusieron la necesidad de contar con una nueva institución educativa para atender la demanda estudiantil y las dificultades edilicias en los centros existentes.

En un comunicado aprobado por el cuerpo, la Junta reafirmó su compromiso con una educación pública, gratuita, descentralizada y de calidad. Además, manifestó su apoyo a la propuesta de un nuevo liceo, señalando que la superpoblación y los problemas de infraestructura en los liceos actuales afectan a la comunidad educativa del departamento.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Junta también expresó su preocupación por los trascendidos sobre un posible ajuste presupuestal en la enseñanza, advirtiendo sobre sus eventuales efectos en los centros regionales de formación docente. En esa línea, se remarcó la importancia de contar con institutos de formación en el interior del país como condición necesaria para la descentralización educativa.

Finalmente, el órgano exhortó a los legisladores nacionales por Colonia a involucrarse activamente en la búsqueda de soluciones, al considerar que las situaciones expuestas constituyen un asunto de interés departamental.