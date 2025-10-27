Un vecino del barrio ha hecho pública una denuncia sobre el estado de abandono que presenta la calle Charrúa, entre las avenidas Manuel Belgrano y Democracia. Según advirtió, la vía muestra un deterioro sostenido en el tiempo y demanda una intervención urgente por parte de las autoridades municipales.

El reclamo se centra en la falta de mantenimiento básico. En el tramo señalado, es visible la presencia de baches, el desgaste del asfalto y la ausencia de señalización. Estas condiciones afectan tanto a conductores como a peatones y ciclistas, quienes deben sortear diariamente obstáculos que comprometen la seguridad y la circulación.

La situación llegó a nuestra redacción con un mail, donde el vecino acompañó su mensaje con imágenes del estado actual de la calle.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El pedido es concreto: que el Gobierno municipal releve la situación de Charrúa entre Belgrano y Democracia y ejecute las tareas necesarias para garantizar condiciones adecuadas de circulación y seguridad.